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В Самарской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Чапаевске в Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В Самарской области в ДТП погибли три человека
© РИА Новости

"По предварительной информации, 31 декабря 2023 года в 22:25 (21:25 мск) женщина 2002 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомашиной Hyundai Creta", - говорится в сообщении.

За рулем иномарки находился водитель 1981 года рождения. Оба водителя погибли на месте. Также погиб пассажир иномарки 2022 года рождения.

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