Скорая с ребенком попала в ДТП в Иркутске

В Иркутске машина скорой помощи, перевозившая ребенка в больницу, столкнулась с двумя автомобилями. О ДТП в российском городе сообщается в Telegram-Иркутской области.

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Столкновение случилось на пересечении улиц Либкнехта и Советской. По данным ведомства, после происшествия несовершеннолетнего пациента доставили в больницу на другом медицинском автомобиле. Информации о пострадавших нет, на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель попавшей в ДТП скорой заявил, что ехал по дороге с включенными спецсигналами, так как ребенка было необходимо доставить в реанимационное отделение. Однако на перекрестке водитель легкового автомобиля Subaru не обратил внимание на сигналы и не пропустил медицинский автомобиль.