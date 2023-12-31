В Москве пьяный за рулем каршеринга совершил смертельное ДТП

В Москве нетрезвый молодой человек сел за руль каршерингового автомобиля под чужим аккаунтом и совершил смертельное ночное ДТП. О происшествии сообщает прокуратура Москвы.

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По данным надзорного органа виновник аварии — 21-летний гражданин, не имеющий автомобильных прав. Он совершил ДТП на Рязанском проспекте в районе дома 103А.

«Управляя каршеринговым автомобилем «Ниссан» под чужим аккаунтом, в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «Ауди», — сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В результате аварии погиб пассажир «Ауди» — 39-летний мужчина. Госпитализированы женщина-водитель, а также двое подростков, 15 и 17 лет.