На Сахалине машина опрокинулась в реку

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в реку. После происшествия водителю удалось выбраться из автомобиля и выйти на проезжую часть, где находился некоторое время. В медицинское учреждение он был доставлен с сильным обморожением, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.