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На юге Волгограда иномарка сбила пешехода на переходе

Авария произошла вечером в Кировском районе.

На юге Волгограда иномарка сбила пешехода на переходе
© Волгоградская правда

По предварительным данным, 30 декабря автомобиль «Хендэ Акцент» в 19 часов 20 минут двигался по улице 64 Армии. Управлял иномаркой 20-летний молодой человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Напротив дома №79 водитель допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате неустановленный пешеход получил травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу.

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