На юге Волгограда иномарка сбила пешехода на переходе
Авария произошла вечером в Кировском районе.
По предварительным данным, 30 декабря автомобиль «Хендэ Акцент» в 19 часов 20 минут двигался по улице 64 Армии. Управлял иномаркой 20-летний молодой человек, сообщили в региональном ГУ МВД.
Напротив дома №79 водитель допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате неустановленный пешеход получил травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу.