В Чебаркуле массовая драка на перекрестке после ДТП попала на видео

В Чебаркуле авария на перекрестке закончилась массовой дракой. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство чрезвычайных новостей", который опубликовал запись происшествия с камеры видеонаблюдения.

Пока участники ДТП общались друг с другом, рядом с ними остановился черный внедорожник. Его водитель сказал что-то обидное, после чего завязался конфликт. Мужчину вытащили из машины и избили, говорится в сообщении. Чем закончилась потасовка, неизвестно. В конце записи видно, как водитель Niva, разворачиваясь, съехал с проезжей части на тротуар.