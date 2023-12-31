Герой России погиб в ДТП

На свердловской трассе в аварии погиб Герой России Евгений Бушмелев. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 30 декабря, на 174-м километре автодороги Екатеринбург – Серов.

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Как уточняют источники, она направлялся на новогодние праздники в посёлок Гари на отечественном автомобиле. Столкновение произошло автомобилями Mitsubishi Lancer и ВАЗ. Оба водителя погибли на месте. Еще три пассажира ВАЗ доставлены в больницу.

Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Свердловской области. Обстоятельства произошедшего выясняет следствие. Соболезнования близким и родным погибшего Героя России выразила пресс-служба госавтоинспекции.

Герой России Евгений Бушмелев родился 8 мая 1979 года в посёлке Гари Свердловской области. Был механиком-водителем боевой машины пехоты в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения, известной как «софринская бригада». Во второй чеченской войне, начиная с сентября 1999 года, он проявил мужество и героизм в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В результате своих подвигов, 30 декабря 1999 года, ему было присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая Звезда».