Виновник смертельной аварии на Рязанском проспекте арестован
Суд заключил под стражу виновника смертельной аварии на Рязанском проспекте по 29 февраля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд заключил под стражу по 29 февраля 2024 года 21-летнего мужчину, совершившего ДТП на Рязанском проспекте. В судебном заседании он возражал против избрания данной меры пресечения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент дорожной аварии фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно арендовал автомобиль под чужой учетной записью, а водительское удостоверение он никогда не получал. Аккаунт принадлежит другу злоумышленника. После распития спиртных напитков обвиняемый в тайне от друга арендовал авто, решив покататься по Москве, и значительно превышая допустимую скорость, совершил ДТП. Со слов фигуранта он двигался со скоростью около 118 км/ч, а остановившийся перед ним автомобиль Audi он не заметил и свершил столкновение.
Как уточняется, мужчине предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»). Вину он признал полностью. Кроме того, действиям фигуранта будет дана оценка по ст. 166 УК РФ («Угон»).
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что один человек погиб и трое пострадали в аварии на Рязанском проспекте с участием машины каршеринга.