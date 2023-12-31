Виновник смертельной аварии на Рязанском проспекте арестован

Суд заключил под стражу виновника смертельной аварии на Рязанском проспекте по 29 февраля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд заключил под стражу по 29 февраля 2024 года 21-летнего мужчину, совершившего ДТП на Рязанском проспекте. В судебном заседании он возражал против избрания данной меры пресечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент дорожной аварии фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно арендовал автомобиль под чужой учетной записью, а водительское удостоверение он никогда не получал. Аккаунт принадлежит другу злоумышленника. После распития спиртных напитков обвиняемый в тайне от друга арендовал авто, решив покататься по Москве, и значительно превышая допустимую скорость, совершил ДТП. Со слов фигуранта он двигался со скоростью около 118 км/ч, а остановившийся перед ним автомобиль Audi он не заметил и свершил столкновение.

Как уточняется, мужчине предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»). Вину он признал полностью. Кроме того, действиям фигуранта будет дана оценка по ст. 166 УК РФ («Угон»).