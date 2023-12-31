В Мурманской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали после лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на участке федеральной трассы "Кола" в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, в результате ДТП два человека, находящихся в автомобиле Chevrolet погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести после столкновения с грузовиком "Ман", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что около 16:30 мск в районе 1 405 км федеральной автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны поселка Печенга в сторону Мурманска, при обгоне не учел расстояние до встречного автомобиля и столкнулся с большегрузом "Ман".