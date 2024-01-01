$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Новосибирской области ночью 1 января произошло смертельное ДТП

В Тогучинском районе Новосибирской области ночью 1 января 2024 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГИБДД.

В Новосибирской области ночью 1 января произошло смертельное ДТП
© РИА Новости

Автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением водителя 1994 года рождения наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек 2006 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью. ДТП произошло на улице Космической в поселке Горный Тогучинского района.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП
ВАЗ 2107
Lada
ГИБДД