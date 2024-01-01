Два человека пострадали в ДТП в Ростове

- В районе дома №18/1 по улице Зоологической, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, столкнулся с автомобилем Skoda Oktavia, который выполнял правый поворот с улицы Футбольной. После Mercedes-Benz продолжил движение и врезался в припаркованный автомобиль ГАЗ-33021, - говорится в сообщении.