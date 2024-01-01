На проспекте Мира в Москве столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"На проспекте Мира в районе дома №112 произошло ДТП с участием двух автомобилей, где пострадал один человек. Позже на этом же месте столкнулись еще шесть машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.