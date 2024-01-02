В Великобритании разбили Ferrari стоимостью $ 235 тыс.

«Не лучший канун нового года для водителя этой Ferrari. Ранее он на высокой скорости обогнал офицера полиции, который был не при исполнении, на дороге М40 близ Уорика. Впоследствии водитель потерял управление над автомобилем и вылетел в деревья. К счастью, водитель получил лишь небольшие травмы. ДТП не затронуло других участников движения», — сказано в отчёте полиции.