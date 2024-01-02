Массовое ДТП произошло на трассе в Тульской области

Снегопад и плохая видимость привели к столкновению в Тульской области более 20 автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону пишет ТАСС.

По информации полиции, ЧП произошло в 13.10 мск на 270 километре трассы М-4 «Дон» в сторону Воронежа. Столкнулись более 20 машин.

«На данный момент пострадавших нет», - заявили в ведомстве, подчеркнув, что обстоятельства аварии уточняются.

Издание «За Новомосковск» опубликовало в соцсети «ВКонтакте» видео с места массового ДТП. На кадрах видно, что идет снег и трасса заметена. Водители аккуратно объезжают столкнувшиеся машины, включив аварийки.

В свою очередь компания «Автодор» в своем в Telegram-канале предупредила, что скорость движения на этом участке автодороги снижена до 60 км/ч.

«Объезд на 267 км через Волово - Теплое - Большие Медведки - Ефремов. Просим водителей быть внимательными, ехать в режиме потока», - говорится в заявлении государственной компании.