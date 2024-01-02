Массовое ДТП произошло на трассе в Тульской области
Снегопад и плохая видимость привели к столкновению в Тульской области более 20 автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону пишет ТАСС.
По информации полиции, ЧП произошло в 13.10 мск на 270 километре трассы М-4 «Дон» в сторону Воронежа. Столкнулись более 20 машин.
«На данный момент пострадавших нет», - заявили в ведомстве, подчеркнув, что обстоятельства аварии уточняются.
Издание «За Новомосковск» опубликовало в соцсети «ВКонтакте» видео с места массового ДТП. На кадрах видно, что идет снег и трасса заметена. Водители аккуратно объезжают столкнувшиеся машины, включив аварийки.
В свою очередь компания «Автодор» в своем в Telegram-канале предупредила, что скорость движения на этом участке автодороги снижена до 60 км/ч.
«Объезд на 267 км через Волово - Теплое - Большие Медведки - Ефремов. Просим водителей быть внимательными, ехать в режиме потока», - говорится в заявлении государственной компании.
Ранее 10-километровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы из-за массовой аварии. По данным очевидцев, ДТП произошло около города Ефремова в Тульской области. В аварии приняли участие, по меньшей мере, пять автомобилей, в том числе фура — она развернулась и перегородила проезжую часть.