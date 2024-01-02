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Десятки автомобилей столкнулись в российском регионе

В Тульской области в массовое ДТП попали одновременно более 20 автомобилей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

Десятки автомобилей столкнулись в российском регионе
© РИА Новости

По данным полиции, при столкновении нескольких десятков автомобилей никто не пострадал.

«На 270-м км автодороги М-4 "Дон" Воловского района Тульской области, по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. На данный момент пострадавших нет"», — рассказали у инспекции безопасности дорожного движения.

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