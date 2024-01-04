Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 67-го км МКАД

На внутренней стороне 67-го километра МКАД недалеко от развязки Волоколамского шоссе столкнулись два автомобиля. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На текущий момент на месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших также уточняются.

Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

3 января крупное ДТП произошло на внутренней стороне 100-го километра МКАД. На тот момент было известно о четырех попавших в аварию машинах.