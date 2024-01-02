В ДТП в Калужской области пострадали семь человек

"По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек", - говорится в сообщении.