В Новосибирске перевернулась маршрутка
Пассажирская "Газель" перевернулась в Новосибирске. В результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Предварительно, на данную минуту пять пострадавших [в результате опрокидывания маршрутки]", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции добавили, что в больницу доставлены пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения, характер травм пострадавших уточняется. "Газель" следовала по маршруту №91 в сторону Академгородка.