В Новосибирске перевернулась маршрутка

Пассажирская "Газель" перевернулась в Новосибирске. В результате, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"Предварительно, на данную минуту пять пострадавших [в результате опрокидывания маршрутки]", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.