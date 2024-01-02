Подросток пострадал в аварии с участием такси и минивэна на западе Москвы
Автомобиль такси и минивэн Hyundai Grand Starex столкнулись на пересечении ул. Лобачевского и ул. Коштоянца, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На перекрестке ул. Лобачевского и ул. Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и ул. Лобачевского и Hyundai Grand Starex. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля такси. В результате дорожной аварии 15-летний пассажир Hyundai Grand Starex доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и ход административного расследования.