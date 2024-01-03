Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП на автомобильной дороге М8 в Подмосковье
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Мытищи, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Сегодня примерно в 0:35 на 17 км автодороги М8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом марки Ford, совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки машину «ВАЗ». В результате ДТП 17-летний водитель «ВАЗ», не имеющий права управления транспортным средством, а также его 15-летний пассажир, получили телесные повреждения и были госпитализированы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.