Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Подмосковье

«Сегодня примерно в 0:35 на 17 км автодороги М8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом марки Ford, совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки машину «ВАЗ». В результате ДТП 17-летний водитель «ВАЗ», не имеющий права управления транспортным средством, а также его 15-летний пассажир, получили телесные повреждения и были госпитализированы», – говорится в сообщении.