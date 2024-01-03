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В Новосибирске после ДТП с маршруткой в больнице находятся три человека

Три человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести, после того как пассажирская "Газель" перевернулась в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава области.

В Новосибирске после ДТП с маршруткой в больнице находятся три человека
© РИА Новости

"Три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 2 января водитель маршрутного такси №91 не справился с управлением, в результате чего пассажирская "Газель" перевернулась. Сообщалось о пяти пострадавших.