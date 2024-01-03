В Челябинской области произошла смертельная авария с КамАЗом

Утром в среду, 3 января на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошла авария с участием «Лада Гранта» и КамАЗа. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что жертвой ДТП стал один человек.

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По данным автоинспекторов, за рулем «Лада Гранта» находился мужчина 1982 года рождения, который не справился с управлением в снегопад. Его автомобиль занесло на встречную полосу, там машина столкнулась с КамАЗом с полуприцепом. Грузовиком управлял водитель 1953 года рождения.

На месте аварии скончалась пассажирка «Лады», женщина 1986 года рождения. Водитель легкового авто и еще два пассажира, мужчина и женщина, попали в больницу.

В ГИБДД водителей призвали учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.