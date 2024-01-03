В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

"3 января около 14:50 (10:50 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Кемерово в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 109-м км трассы при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным Hyundai Tucson, под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo", - сообщили в ведомстве, добавив, что на месте ДТП погибли водитель и две пассажирки Toyota, водитель Hyundai умер в больнице.