Машины на курганской трассе из-за ДТП превратились в кучу металла

Также, «ЧП Курган» опубликовали видео очевидцев места происшествия. На нем заметно, что есть по меньшей мере один пострадавший человек.

По данным Госавтоинспекции по Курганской области, столкновение произошло в районе 14 часов на территории Катайского муниципального округа. Также служба уточняет, что водитель автомобиля Opel 1991 года рождения ехал со стороны Кургана в сторону города Екатеринбурга. По информации Госавтоинспекции, на 149 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло столкновение с автомобилем «УАЗ Профи», за рулем которого был водитель 1987 года рождения. Водитель Opel скончался от травм, по данным Госавтоинспекции. Также уточняется, что была госпитализирована с травмами пассажирка УАЗ 1982 года рождения.