В Свердловской области водитель сбил 16-летнего пешехода

В поселке Новоуткинск Свердловской области вечером 3 января водитель не снизил скорость, приближаясь к пешеходному переходу, в результате чего наехал на 16-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована, сообщили в ГИБДДД Свердловской области.

«Водитель, управляя автомашиной „Renault Symbol“, при приближении к пешеходному переходу не снизил скорость и слишком поздно заметил пешехода, переходящего проезжую часть справа налево, вследствие чего допустил на него наезд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП пострадала девушка 2007 года рождения. С травмой головы и спины она доставлена в больницу в Первоуральске.