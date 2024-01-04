Микроавтобус с 12 пассажирами опрокинулся на трассе в Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. По предварительным данным, пострадали два человека.

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Авария произошла в четверг, 4 января, в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района. Водитель автомобиля Fiat Ducato по неустановленным причинам допустил опрокидывание транспортного средства.

В нем находились 12 человек, в том числе три ребенка. Розлива топлива нет. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту аварии. Предварительно, опрокидывание произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В ходе надзорных мероприятий ведомство оценит соблюдение законодательства в части безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.