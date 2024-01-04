Один ребенок погиб и двое пострадали в аварии на трассе в Химках

В подмосковных Химках произошла авария с двумя легковыми автомобиля, в результате которой погиб годовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве уточнили, что различные травмы получили двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел на 32-м километре трассы М-11 «Нева» в среду, 3 января, когда 37-летний водитель Audi, предварительно, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП погиб пассажир Kia — мальчик 2022 года рождения, а также пострадали водитель и трое остальных пассажиров данной машины, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что двое пассажиров являются несовершеннолетними 2018 и 2014 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Против водителя Audi возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящий момент он задержан, проводится проверка.