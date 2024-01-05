На МКАД столкнулись четыре машины

Дорожная авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 76-го км МКАД в районе Химкинского моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Химкинского моста) столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Северо-Восточной хорды (СВХ) затруднено, недоступны 3 полосы из 6.