В Подмосковье завели уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП
По факту гибели в дорожно-транспортном происшествии мальчика 2022 года рождения правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело. ДТП случилось поздно вечером 3 января в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в 23 часа вечера 3 января на 32-м километре автодороги М-11 «Нева». Водитель автомашины «Ауди» не справился с управлением и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении автомобилем «Киа». В этом ДТП погиб пассажир «Киа» - мальчик 2022 года рождения.
Трое остальных пассажиров этой машины получили травмы. Двое из них — дети 9 и 5 лет. Все пострадавшие госпитализированы, а водитель «Ауди» задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.