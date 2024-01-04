В Подмосковье завели уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП

По факту гибели в дорожно-транспортном происшествии мальчика 2022 года рождения правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело. ДТП случилось поздно вечером 3 января в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Авария произошла в 23 часа вечера 3 января на 32-м километре автодороги М-11 «Нева». Водитель автомашины «Ауди» не справился с управлением и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении автомобилем «Киа». В этом ДТП погиб пассажир «Киа» - мальчик 2022 года рождения.