На въезде в Екатеринбург образовалась пробка из-за массового столкновения

Массовое столкновение автомобилей спровоцировало большую пробку на въезде в Екатеринбург. Видеозапись с последствиями ДТП опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

В аварию попали 12 легковых машин и одна фура, из-за чего образовался четырехкилометровый затор на трассе М-5. Обошлось без пострадавших.

ДТП произошло, когда один из автомобилей перестраивался на соседнюю полосу, а другой врезался в него. Следовавшие за ними машины не успели среагировать, образовался «эффект домино».

Сейчас на трассе движение осуществляется только по одной из полос. Для грузовиков и автобусов проезд закрыли полностью.