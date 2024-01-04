В Курской области в ДТП с маршруткой и КАМАЗом погиб человек

Днём 4 января недалеко от деревни Бавыкино Обоянского района столкнулись «Газель» и КАМАЗ В 12:00 очевидцы дорожной аварии позвонили в службу спасения и сообщили о ДТП. На место аварии прибыли спасатели ПСЧ №35 Обоянского района.