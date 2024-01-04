В Калининградской области произошло столкновение шести машин на трассе

В Калининградской области произошло массовое ДТП. Об этом информирует сообщество "Янтарный ДЛБ. Калининград" во "ВКонтакте".

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Инцидент произошел на Зеленоградской трассе. По словам очевидцев, на дороге столкнулись шесть автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, как у одной машины смяло переднюю часть.

Медики оперативно прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.