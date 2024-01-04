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В Калининградской области произошло столкновение шести машин на трассе

В Калининградской области произошло массовое ДТП. Об этом информирует сообщество "Янтарный ДЛБ. Калининград" во "ВКонтакте".

В Калининградской области произошло столкновение шести машин на трассе
© Янтарный ДЛБ. Калининград/VK

Инцидент произошел на Зеленоградской трассе. По словам очевидцев, на дороге столкнулись шесть автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, как у одной машины смяло переднюю часть.

Медики оперативно прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.

Водителям порекомендовали быть осторожнее и концентрироваться на дороге во время движения, так как на данный момент в регионе наблюдаются сложные погодные условия.

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