В Калининградской области произошло столкновение шести машин на трассе
В Калининградской области произошло массовое ДТП. Об этом информирует сообщество "Янтарный ДЛБ. Калининград" во "ВКонтакте".
Инцидент произошел на Зеленоградской трассе. По словам очевидцев, на дороге столкнулись шесть автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, как у одной машины смяло переднюю часть.
Медики оперативно прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.
Водителям порекомендовали быть осторожнее и концентрироваться на дороге во время движения, так как на данный момент в регионе наблюдаются сложные погодные условия.
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