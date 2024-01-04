В Москве на Ленинградском шоссе в ДТП пострадали четыре человека

"По предварительным данным, на 19-м км Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира. Всех пострадавших доставили в медучреждения", - сказали в ГИБДД.