Момент смертельного ДТП с двумя автобусами в Турции попал на видео

Два человека погибли в результате ДТП на востоке Турции в населенном пункте Каракурт, сообщает местный телеканал NTV. По предварительным данным, еще восемь человек пострадали. Эту информацию подтвердили местные власти.

Механизм вышел из-под контроля водителя, что и стало причиной происшествия. Автобус на полном ходу въехал в другой автобус и по инерции под тарана попал находившийся поодаль грузовик. На трассе наблюдалась гололедица, а участок, на котором произошло ДТП, находился на склоне. Пострадавшие были переведены в государственную больницу Сарыкамыш.