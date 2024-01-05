В Кургане три иномарки попали в массовое ДТП с грузовиком

Массовая авария произошла в курганском микрорайоне Северный. Три иномарки угодили в ДТП с грузовым автоманипулятором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший свидетелем инцидента.

© Вадим Ахметов © URA.RU

«Три иномарки попали под груженый автоманипулятор на улице Панфилова в Кургане», — рассказал о событии корреспондент.

В ДТП с грузовиком получили повреждения Kia Picanto, Hyundai Sonata и Mitsubishi Lancer.

О пострадавших не сообщается. Малолитражку после столкновения вынесло на обочину. Проезд по дороге частично затруднен.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.