В Кургане три иномарки попали в массовое ДТП с грузовиком
Массовая авария произошла в курганском микрорайоне Северный. Три иномарки угодили в ДТП с грузовым автоманипулятором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший свидетелем инцидента.
«Три иномарки попали под груженый автоманипулятор на улице Панфилова в Кургане», — рассказал о событии корреспондент.
В ДТП с грузовиком получили повреждения Kia Picanto, Hyundai Sonata и Mitsubishi Lancer.
О пострадавших не сообщается. Малолитражку после столкновения вынесло на обочину. Проезд по дороге частично затруднен.
Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе три человека получили травмы. После неудачного обгона, столкнулись Lada Kalina и Toyota Corolla.