Грузовик провалился под лед на переправе в Башкирии
В Башкирии на ледовой переправе на реке Белая недалеко от Бирска под лед ушел грузовик. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, инцидент случился в ночь на 7 января.
Уточняется, что автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
Сейчас на месте работают экстренные службы, которые пытаются извлечь из воды грузовик.
Отметим, длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда - 30 сантиметров, грузоподъемность - 3 тонны.