$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Грузовик провалился под лед на переправе в Башкирии

В Башкирии на ледовой переправе на реке Белая недалеко от Бирска под лед ушел грузовик. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, инцидент случился в ночь на 7 января.

Грузовик провалился под лед на переправе в Башкирии
© ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Уточняется, что автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Сейчас на месте работают экстренные службы, которые пытаются извлечь из воды грузовик.

Отметим, длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда - 30 сантиметров, грузоподъемность - 3 тонны.

ДТП
2