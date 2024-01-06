ТАСС, 6 января. Прерванное столкновением двух автомобилей движение транспорта возобновили на 41-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области сообщалось, что движение всех видов транспорта временно ограничено на 41-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. Там, по предварительной информации, водитель автомобиля Haima при совершении обгона допустил занос транспортного средства. При этом произошло столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному потребовалась помощь медиков.