Человек вылетел из автобуса при аварии с легковушкой в Петербурге

Человек вылетел из пассажирского автобуса в результате аварии с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». По его информации, инцидент произошел на перекрестке улиц Свободы и Лермонтова в Красном Селе. Данные о состоянии пострадавшего пассажира не уточняются.

Канал сообщил, что женщина за рулем иномарки проигнорировала дорожный знак и выехала на перекресток, в результате чего в нее врезался автобус. На опубликованных кадрах видно, как маршрутка пытается уйти от столкновения в последний момент, однако транспортные средства ударяются друг об друга. От столкновения иномарку выбрасывает на обочину, где она сносит забор. Автобус при этом практически переворачивается.