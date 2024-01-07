Десять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

Десять человек, среди которых пятеро детей, получили травмы в результате ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС в своем телеграм-канале.

© vk.com/incident_rubtsovsk

Отмечается, что 7 января в Зональном районе на 322 километре трассы Р-256 столкнулись две легковушки, "КАМАЗ" и микроавтобус. Как указало ведомство, пострадало десять человек, среди которых пять детей – их госпитализировали. На место инцидента прибыли спасатели, которые вытащили пострадавших из транспорта, говорится в сообщении.

Региональная прокуратура в своем телеграм-канале указала, что два человека погибли. Кроме того, написало ведомство, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. На место происшествия выехал территориальный прокурор, также поставлен на контроль ход процессуальной проверки, указано в сообщении.