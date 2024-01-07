Грузовик протаранил женский монастырь в канун Рождества под Пермью

Грузовик въехал в стену женского монастыря в канун Рождества в пермском Кунгуре.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции, инцидент произошёл 6 января на перекрестке улиц Гоголя и Красной. Легковушка Toyota столкнулась с КАМАЗ на дороге, после чего грузовик снёс часть бетонного забора Иоанно-Предтеченского женского монастыря и заехал на его территорию. По словам очевидцев, после этого грузовик врезался в здание с кельями.