Грузовик протаранил женский монастырь в канун Рождества под Пермью
Грузовик въехал в стену женского монастыря в канун Рождества в пермском Кунгуре.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции, инцидент произошёл 6 января на перекрестке улиц Гоголя и Красной. Легковушка Toyota столкнулась с КАМАЗ на дороге, после чего грузовик снёс часть бетонного забора Иоанно-Предтеченского женского монастыря и заехал на его территорию. По словам очевидцев, после этого грузовик врезался в здание с кельями.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что в автокатастрофе на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Водитель Mitsubishi Lancer пошёл на обгон, но врезался в идущий на встречу ВАЗ. Оба водителя погибли на месте, ещё три пассажира ВАЗ были госпитализированы. За рулём ВАЗ был Евгений Бушмелев, он с семьёй ехал в свой родной посёлок Гари.