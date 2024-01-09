На тюменской трассе фура раздавила легковушку и ее водителя

На трассе из Тюмени в Богандинский, в районе въезда в поселок Боровский, выехавшая на встречку фура упала в кювет, подмяв под себя легковое авто и убив его водителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.