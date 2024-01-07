Посольство подтвердило гибель туриста из России на Шри-Ланке
Дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего.
«Вечером 5 января произошла авария с участием автобуса, в котором находилась группа туристов из России. Автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, ещё нескольким была оказана медицинская помощь», — заявил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства России Герман Фёдоров.
Он добавил, что остальные пострадавшие после оказания им первой помощи были отпущены из больницы.Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.