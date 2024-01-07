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Посольство подтвердило гибель туриста из России на Шри-Ланке

Дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего.

«Вечером 5 января произошла авария с участием автобуса, в котором находилась группа туристов из России. Автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, ещё нескольким была оказана медицинская помощь», — заявил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства России Герман Фёдоров.

В ДТП с автобусом на Шри-Ланке погиб россиянин

Он добавил, что остальные пострадавшие после оказания им первой помощи были отпущены из больницы.Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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