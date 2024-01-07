Bentley и УАЗ столкнулись под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом Bentley столкнулся с УАЗом. Пострадали 4 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом. Водитель Bentley выехал на встречную полосу, где столкнулся с УА3ом.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медпомощь», — уточнили в пресс-службе.

В ГИБДД заметили, что водитель иномарки ранее был лишен права управления транспортными средствами. На участке дороги, где произошло ДТП, было организовано реверсивное движение, инспекторы регулировали поток транспортных средств, резюмировали в пресс-службе.