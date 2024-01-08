Один человек пострадал в результате ДТП с тремя грузовиками на МКАД
В результате аварии с участием трех грузовиков на 54-м километре МКАД пострадал один человек. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Москве.
— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказал собеседник агентства.
ДТП, о котором идет речь, произошло в этот же день на внешней стороне 54-го километра МКАД. Движение транспорта в районе происшествия было затруднено, однако позже проезжую часть освободили.
В канун Нового года на Рязанском проспекте мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения на запрещающий сигнал светофора врезался в автомобиль марки «Ауди». В результате ДТП погибли мужчина 1984 года рождения и его супруга, находившаяся за рулем авто.