Один человек пострадал в результате ДТП с тремя грузовиками на МКАД

В результате аварии с участием трех грузовиков на 54-м километре МКАД пострадал один человек. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Москве.

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— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказал собеседник агентства.

ДТП, о котором идет речь, произошло в этот же день на внешней стороне 54-го километра МКАД. Движение транспорта в районе происшествия было затруднено, однако позже проезжую часть освободили.