В Башкирии младенец погиб в массовом смертельном ДТП
Сотрудники МЧС спасли четверых человек, получивших травмы в автоаварии. Пострадавшие переданы врачам для медосмотра, еще двое жителей республики погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«В Нуримановском районе погибли три человека, включая ребенка 2022 года рождения», – уточнили в ведомстве.
В МЧС также рассказали о башкортостанцах, получивших травмы в результате ДТП. Среди них:
13-летний мальчик,
61-летний мужчина,
женщина 60 лет.
Авария произошла на дороге Иглино-Красная Горка, там столкнулись два легковых автомобиля.