В Башкирии младенец погиб в массовом смертельном ДТП

Сотрудники МЧС спасли четверых человек, получивших травмы в автоаварии. Пострадавшие переданы врачам для медосмотра, еще двое жителей республики погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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«В Нуримановском районе погибли три человека, включая ребенка 2022 года рождения», – уточнили в ведомстве.

В МЧС также рассказали о башкортостанцах, получивших травмы в результате ДТП. Среди них:

13-летний мальчик,

61-летний мужчина,

женщина 60 лет.