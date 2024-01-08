На Урале в ДТП пострадали четыре человека

"В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, находившаяся в Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan. В настоящее время медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. Известно, что ребенок перевозился без нарушений", - сказано в сообщении.