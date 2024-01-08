ДТП из 30 машин произошло в Новгородской области
В Новгородской области на трассе М-11 произошло ДТП с участием 30 автомобилей, четыре человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД.
Уточняется, что массовое ДТП произошло в 14:45 на 526 километре СПАД М-11 Нева. В общей сложности на дороге столкнулось около 30 автомобилей, из-за чего движение в сторону Москвы перекрыли.
«В результате ДТП четыре человека погибли, один из них несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются», — говорится в тексте.
Соцсети
На данный момент на месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативной группы. Также туда выехал начальник регионального ГИБДД Виктор Гаврилов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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