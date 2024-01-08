ДТП из 30 машин произошло в Новгородской области

В Новгородской области на трассе М-11 произошло ДТП с участием 30 автомобилей, четыре человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД.

Уточняется, что массовое ДТП произошло в 14:45 на 526 километре СПАД М-11 Нева. В общей сложности на дороге столкнулось около 30 автомобилей, из-за чего движение в сторону Москвы перекрыли.

«В результате ДТП четыре человека погибли, один из них несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются», — говорится в тексте.

Соцсети