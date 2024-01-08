Количество машин в массовом ДТП в Новгородской области выросло

Количество машин в массовом ДТП, где погибли четыре человека, выросло до 50. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил глава региона Андрей Никитин.

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— На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие, — сообщил он.

Никитин добавил, что в настоящее время экстренные службы региона оказывают все возможное содействие пострадавшим. На участке аварии развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами. Глава региона подчеркнул, что движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, предусмотрен съезд на федеральную дорогу М-10 на 545 километре.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП. Никитин отметил, что держит ситуацию на личном контроле, о чем написал в своем Telegram-канале.