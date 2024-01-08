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Десять человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области

Десять человек пострадали в результате массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Выросло количество пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области
© Российская Газета

"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе 2 детей", - уточняется в публикации.

Напомним, авария произошла на 526 км трассы в 14.45.

По уточненным данным, столкнулись около 50 автомобилей.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового ДТП.

ДТП
Следственный комитет
Минздрав РФ
ГИБДД