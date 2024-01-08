Выросло количество пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

Десять человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
Десять человек пострадали в результате массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе 2 детей", - уточняется в публикации.
Напомним, авария произошла на 526 км трассы в 14.45.
По уточненным данным, столкнулись около 50 автомобилей.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового ДТП.