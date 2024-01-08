Россиянка погибла при падении автомобиля со скалы в море на Филиппинах

На Филиппинах в результате падения автомобиля со скалы в море погибла гражданка России, еще два человека пострадали. Об этом сообщает Cebu Daily News.

Инцидент произошел в 10:00 по московскому времени 8 января на автомагистрали в районе городка Барили. Согласно информации издания, красный седан Toyota Vios двигался в сторону столицы провинции Себу, затем он выехал на встречную полосу и без всякого торможения полетел вниз со склона, упав с высоты 60 метров.

Все находившиеся в машине пассажиры оказались россиянами.

«43-летняя женщина скончалась на месте, еще двое получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу», — говорится в тексте.

Отмечается, что один из пострадавших мужчин был мужем погибшей, а второй — водителем автомобиля.